Koreaner ging am Wolfgangsee unter – tot

St. Gilgen/Salzburg. Der am Sonntagabend aus dem Wolfgangsee geborgene und reanimierte 20-jährige Südkoreaner ist in der Nacht auf Montag, wenige Stunden nach seinem Badeunfall, im Spital gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Salzburger Landeskliniken am Vormittag der APA. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Unfallopfer um einen Touristen handeln. Warum der Mann untergegangen war, sei nach wie vor unklar.