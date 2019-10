Mann fährt seit 25 Jahren ohne Schein

Neumarkt am Wallersee. Die Polizei hat am Mittwoch gegen 8.00 Uhr in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) einen Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Weil der 51-Jährige bei einer Kontrolle stark nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Einheimischen aber nicht abnehmen: Der Lenker besitzt seit einem Vierteljahrhundert keinen mehr.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, war dem Mann das Dokument damals wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden. Der Lenker gab zu, regelmäßig mit dem Auto seiner Frau unterwegs zu sein. Das Ehepaar wird nun wegen insgesamt 13 Übertretungen angezeigt. Der Pkw wies nämlich auch zahlreiche Mängel auf und hatte kein gültiges "Pickerl" mehr. Das Auto wurde abgestellt.