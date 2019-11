Der Magistratsbedienstete erlitt blutende Kopfwunde und musste ins Spital

Ein 30-Jähriger hat Samstagvormittag in der Salzburger Altstadt einem Straßenkehrer dessen Besen entrissen und damit auf ihn eingeschlagen. Der Magistratsbedienstete erlitt eine blutende Kopfwunde und musste im Spital ärztlich behandelt werden. Der Angreifer kam nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg, berichtete die Polizei am Sonntag.

Warum der Türke den Straßenarbeiter angegriffen hatte, war laut Polizei nicht bekannt. Weitere Erhebungen waren im Gange.