Mord an Irene P: Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Im Fall einer 20-jährigen Pinzgauerin Irene P., die am 20. Oktober 2018 in Zell am See erschossen worden ist, gibt es nun eine neue Entwicklung. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, konnte die Polizei einen zweiten Verdächtigen ausforschen. Der 18-Jährige wurde festegenommen.

Erst gestern hat der 17-jährige Verdächtige am 9. Jänner nach Absprache mit seinem Verteidiger Michael Ringl die Tat vor der Neuropsychiaterin Gabriele Wörgötter zugegeben. Diese der APA vorliegende Information hat der Verteidiger am Freitagabend der APA bestätigt.

Wie die SN nun berichten, soll der 18-Jährige dem 17-Jährigen beim Umbau der Schreckschusswaffe geholfen und beim Mord dann als Fahrer fungiert haben.



Festnahme am Wochenende vor Weihnachten

Der 17-Jährige war am Wochenende vor Weihnachten festgenommen worden, kurz darauf wurde die Untersuchungshaft verhängt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Es handelt sich dabei laut Polizei um eine umgebaute Schreckschusspistole. Die junge Frau war am 20. Oktober gegen 21.30 Uhr im Eingangsbereich ihrer Wohnung in einer Siedlung nördlich des Zentrums von Zell am See getötet worden.



Die Einheimische wurde von mehreren Projektilen in den Oberkörper getroffen und starb noch im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses. Laut Obduktion verblutete sie innerlich.

"Digitaler Fußabdruck"

Auf die Spur des Verdächtigen sei man aufgrund von Erkenntnissen aus dem sogenannten "digitalen Fußabdruck" der 20-Jährigen gekommen, teilte die Polizei nach der Festnahme mit. Der bisher unbescholtene Österreicher soll das Opfer gekannt haben. Die gelernte Verkäuferin war in sozialen Netzwerken sehr aktiv und hatte einen großen Bekanntenkreis.



Der 17-Jährige hatte bei der Festnahme eine Schreckschusspistole bei sich, die zu einer Schusswaffe umgebaut war. Bei einer Hausdurchsuchung an seinem Wohnort im Bezirk Zell am See wurde eine weitere umgebaute Schreckschusspistole sichergestellt. Bei einer der beiden Pistolen soll es sich um die Tatwaffe handeln. "Die waffentechnische Überprüfung beim Bundeskriminalamt ergab vorab eine höchstwahrscheinliche Übereinstimmung mit den am Tatort des Mordes und im Zuge der Obduktion sichergestellten Spuren", so die Polizei.