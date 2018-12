Navi lotste Urlauber auf Skipiste

Die Feuerwehr in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg musste am Sonntagabend zu einem kuriosen Einsatz ausrücken. Ein Auto war auf einer Skipiste hängengeblieben und musste geborgen werden. Die beiden Ungarn gaben an, das Navi-Gerät hätte sie auf die Piste gelotst.

Die beiden Touristen wollten nach einem Skitag am Arthurhaus in ihr Hotel in Kaprun zurückfahren, bogen am Parkplatz dann aber direkt auf die Skipiste ab. Nach 80 Metern saß das Auto auf der Bodenplatte auf und steckte fest.

© FF Mühlbach

Die Feuerwehr konnte den Pkw schließlich mit Seilwinde von der Piste ziehen. Die Urlauber konnten am späten Abend dann doch in ihr Hotel fahren.