Obdachloser von Müllabfuhr zerquetscht

Weil es geregnet hatte, schlief ein Obdachloser in einem Altpapiercontainer – beim Entleeren wurde der Mann übersehen.

Zu dem schrecklichen Todes-Drama kam es Montag vor einem Supermarkt-Parkplatz in Wals-Himmelreich nahe der Stadt Salzburg: Dort hatte ein 71-Jähriger die verregnete Nacht in einem Altpapiercontainer verbracht. Als um 5 Uhr in de Früh die Müllabfuhr kam, bemerkte der Unterstandslose trotz des Lärms und des Geruckels nicht oder viel zu spät, dass er sich höchster Gefahr befand – und auch die Arbeiter des Entsorgungsunternehmens bekamen nicht mit, dass sich in dem Container, der zur Fahrzeug-Müllpresse hochgehievt wurde, ein Mensch befand.

Beim Entleeren plötzlich Schreie gehört

Was folgte, waren Szenen, die kaum zu beschreiben sind: Denn erst als der Mistkübler die 30-Tonnen-Presse betätigte und der Container soeben entleert wurde, hörte er plötzlich entsetzliche Schreie. Der Arbeiter drückte die Stopp-Taste – doch der umgehend alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, der bei vollem Bewusstsein regelrecht zerquetscht worden sein muss.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in ihrem Bericht vermerkt, handelt es sich bei dem Opfer um einen 71-jährigen Österreicher. Untersuchungen, ob Fahrlässigkeit vorliegt oder ob der tragische Unfall auf keinen Fall zu verhindern war, sind noch am Laufen.