Bad Gastein. Ein 51-jähriger Taxler ist am Samstagnachmittag betrunken in Bad Gastein im Pongau unterwegs gewesen. Der Mann war auf der Gasteiner Bundesstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Polizei am Sonntag.