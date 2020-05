Johanna Rettenbacher (36) ist jetzt stolze Besitzerin ­eines Traumhauses von Elk.

Um exakt 17.52 Uhr begann für die Mutter von 14 Monate jungen Zwillingen eine neue Zeitrechnung. Sie gewann bei Radio Austria das Elk-Traumhaus im Wert von 275.000 Euro beim größten Radio-Gewinnspiel aller Zeiten. „Da geht jetzt ein Traum in Erfüllung“, so Johanna Rettenbacher, die sich gegen insgesamt 40.000 Teilnehmern durchsetzte und am gestrigen Finaltag das große Los – sprich, das Traumhaus – zog. Als ihr die Radio-Austria Moderatoren Vina Aquarina Raka und Alex Nausner die freudige Nachricht übermittelten, brach sie in Tränen aus und zitterte vor Freude am ganzen Leib.

Johanna Rettenbacher kommt aus Eben in Pongau, zusammen mit ihrem Freund Karl Huber hat sie bereits einen Grund in Radstadt.