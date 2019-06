Salzburg: Toter bei Schießerei auf offener Straße

Am späten Dienstagabend soll es in Salzburg zu einer Schießerei auf offener Straße gekommen sein. Wie "Salzburg24" berichtet, ereignete sich der Vorfall vor einem Lokal in der Ignaz-Harrer-Straße im Stadtteil Lehen.

Laut ersten Informationen wurde dabei auch eine Person getötet, eine weitere wurde verletzt. Diese soll laut Angaben eines Pressefotografen mit der Rettung abtransportiert worden sein.

Zu den Hintergründen war vorerst nichts bekannt. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben machen.