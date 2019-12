Salzburg: Zwei Verletzte bei Messerattacke

Zwei Personen wurden in einem Lokal in der Salzburger Altstadt attackiert.

Vor einem Lokal in der Griesgasse in der Salzburger Altstadt hat am Sonntag gegen 4.00 Uhr früh ein Mann zwei Personen mit einem Messer verletzt. Die beiden Opfer wurden in das Landeskrankenhaus und in das Unfallkrankenhaus gebracht. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, dürften die Verletzungen aber nicht lebensgefährlich sein. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Seine Identität dürfte den Ermittlern aber bekannt sein. Die Hintergründe des Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei kündigte für den Vormittag nähere Informationen an.