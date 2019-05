Sattelschlepper brannte komplett nieder – Autobahn gesperrt

Salzburg. In der Nacht auf Samstag ist ein Sattelschlepper auf der Tauernautobahn in Flachau (Pongau) ausgebrannt. Die Autobahn war daraufhin stundenlang gesperrt. Der Lkw-Lenker, ein 61-jähriger Serbe, hörte während der Fahrt einen lauten Knall aus dem Motor. Danach brach das Feuer aus. Er konnte seinen Sattelschlepper noch auf den Pannenstreifen bringen und sich selber retten. Der Lenker konnte aber nur noch zusehen, wie der Lkw mitsamt den geladenen Lebensmitteln in Flammen aufging.

© Freiwillige Feuerwehr Flachau

Die Feuerwehr Flachau (Pongau) rückte mit 35 Mann aus. Das Fahrzeug konnte nicht mehr gerettet werden. Zurück blieb nur noch ein Stahlskelett.

Die Tauernautobahn A10 war daraufhin beim Südportal des Tauerntunnels gut eine Stunde lang gesperrt.

Die Einsatzkräfte sagen, es sei ein großes Glück gewesen, dass der Lkw nicht im Tunnel Feuer fing.

