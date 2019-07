Ein 85-jähriger Pensionist ist heute, Freitag, am Vormittag von einem Balkon im dritten Stock eines Seniorenwohnheimes in Hof bei Salzburg (Flachgau) sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei prallte der Heimbewohner auf einem Steinpflaster auf und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Ursache des Sturzes war vorerst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.