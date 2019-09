Salzburg. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Nachdem die Polizei ein Fahndungsbild des mutmaßlichen Sextäters veröffentlichte, sind bei der Exekutive mehrere Hinweise auf den Gesuchten, dessen Identität allerdings weiter unbekannt ist, eingegangen. „Sämtliche Hinweise werden nun genauestens überprüft“, sagte eine Polizeisprecherin.

Gesuchter soll seinem ­Opfer aufgelauert haben

Wie berichtet, lauerte der der Verdächtige einem unter 14 Jahre alten Mädchen am 2. August auf einem Spielplatz in der Stadt Salzburg auf und soll die Unmündige sexuell missbraucht haben. Der Gesuchte ist rund 40 bis 45 Jahre alt, hat eine Glatze und trägt eine Brille. Hinweise zur Ausforschung und zum Aufenthaltsort des Verdächtigen an das LKA unter 059133 55 3333 oder an jede Polizeiinspektion. Es gilt die Unschuldsvermutung.