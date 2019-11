Skisaison-Start in Obertauern

Das Skigebiet Obertauern startet bereits heute mit einem Teilliftbetrieb in die Skisaison.

Salzburg. Skifans können sich auf Top-Pistenbedingungen freuen. In Betrieb sind die Lifte Grünwaldkopf, Hochalm, ­Panorama, Seekarspitz, Gamsleiten 1 und Achenrainbahn.

Open-Air-Konzert. Der ultimative Winterstart wird dann vom 28. November bis 1. Dezember ausgiebig gefeiert. Das große Open-Air-Konzert im Rahmen des legendären Ski-Openings in Obertauern findet in diesem Jahr am Samstag, den 30. November statt.

Cro. Der Deutsch-Rapper Cro, unter anderem bekannt durch die Hit-Singles Easy, Whatever oder Traum, wird die Wintersaison 2019

20 des in Obertauern dann offiziell eröffnen. Karten für das Konzert sind im Tourismusverband Obertauern erhältlich.