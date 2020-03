Welterbe mehr in Fokus rücken

Salzburg ist schon fast ein Vierteljahrhundert UNESCO-Weltkulturerbe.

Salzburg. Bis auf eine Gedenktafel am ­Mozartplatz weist aber kaum etwas darauf hin. Jetzt soll ein Welterbe-Besucherzentrum entstehen. Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP), Stadtverein, Denkmalschützer und Altstadt-Experten haben das Welterbe-Besucherzentrum in Bamberg in Bayern zum Vorbild auserkoren. Das Gebäude in Bamberg steht auf einer kleinen Insel mitten in der Regnitz und produziert mit einer Wasserkraftturbine selbst Strom. Es enthält eine Gratis-Dauerausstellung für Touristen und Einheimische, die über alle Aspekte des UNESCO-Welterbes informiert und Lust macht, die ­historische Bamberger Altstadt zu erleben. Rund 1.000 Besucher werden pro Woche gezählt.