Salzburg. Zahlreiche Verkehrssünder und Führerscheinabnahmen sind die Bilanz der vergangenen Woche der Salzburger Polizei. Abenteuerlich waren bei vielen nicht nur die Fahrweise, sondern auch die den Beamten präsentierten Ausreden: Ein 34-Jähriger war am Dienstag auf der Tauernautobahn (A10) mit 176 km/h statt der erlaubten 100 unterwegs, weil er zu einem Friseurtermin müsse. Den Führerschein ist er los.

Ein 20-Jähriger raste am Mittwoch auf der Salzachtal Bundesstraße im Ortsgebiet von Kuchl mit 109 km/h, weil er angeblich zum Essen müsse. Am Donnerstag war ein 19-Jähriger in der Stadt Salzburg ebenfalls mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Bei ihm war keine Ausrede bekannt. Ihm wurde ebenso der Führerschein abgenommen.