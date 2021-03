In Salzburg-Schallmoos ist es in der Nacht auf Montag zu einer Bluttat gekommen.

Mordalarm in der Stadt Salzburg: In einem Wohnblock im Stadtteil Schallmoos soll in der Nacht auf Sonntag ein Mann seine Frau getötet haben. Der mutmaßliche Täter dürfte sich anschließend selbst der Polizei gestellt haben, berichtete der ORF Salzburg Montagfrüh.

Dem Bericht zufolge haben Kriminalisten noch in der Nacht die Spurensicherung am Tatort durchgeführt haben. Seitens der Polizei gab es kurz nach 7.00 Uhr noch keine Bestätigung.

