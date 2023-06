Obduktion: Auch 2. Lenker an Jeannettes Tod schuld

Die 19-Jährige starb am Weg von einem Landjugendfest nach Hause.

Sbg. Weitere Details rund um den tödlichen Unfall in Mattsee kommen ans Licht: Eine Obduktion hat nun ergeben, dass eindeutig zwei Autolenker schuld an dem Drama sind. Das Unfallopfer, die 19-jährige Jeannette weist Verletzungen im Kopf-, Brust- und Beinbereich auf. Laut einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Salzburg ist davon auszugehen, dass die junge Frau von einem nachkommenden PKW überrollt wurde.

Gegen beide Lenker wird wegen fahrlässiger Tötung und Imstichlassen eines Verletzten ermittelt. Der Unfall ergeignete sich am 16. Juni nach einem Landjugendfest. Die 19-Jährige ging zu Fuß am Rande der L101, ein Auto streifte sie, ein weiteren PKW überrollte Jeannette. Der erste Lenker stellte sich am nächsten Tag der Polizei, von dem zweiten Autofahrer fehlt jede Spur.