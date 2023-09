Pflegerin getötet - Nashorn zerstörte Liebesglück

Erst im Februar hatten Christopher und Juliane, die sich im Zoo kennengelernt hatten, geheiratet. Jetzt, acht Monate später, ist der Ehemann Witwer - der junge Salzburger überlebte die Attacke von "Yeti", musste aber mitansehen, wie seine Ehefrau vom Nashorn erdrückt wurde.

Sbg. Sie waren Kollegen - die 33-jährige gebürtige Deutsche war seit 2014 in Hellbrunn, davor hatte sie in München und in Australien in Tierparks gearbeitet. Juliane war zierlich, aber unerschrocken und hatte keine Angst vor großen Tieren. Auch für Christopher aus Adnet sind Tiere Beruf, Hobby und Leidenschaft zugleich: So zog er den kleinen Roten Panda Muki ((als dessen Mutter kurz nach der Geburt an einer Infektion verstarb) von Hand auf, Zuhause bei ihm leben auch Katzen, Hühner, Tauben und Frettchen. Dann verliebten sich die Tierpfleger-Kollegen. Am 25. Februar war Hochzeit. Zwei (tierliebende) Welten hatten zueinander gefunden.

Mann operiert - er erinnert sich

Dann der 12. September, 6.55 Uhr - das Paar fuhr wie immer gemeinsam in der Früh zur Schicht in ihrem jeweiligen Bereich. An diesem Tag waren beide bei den Nashörnern eingeteilt: Der 34-Jährige Ehemann war mit der Fütterung beschäftigt, während seine Frau die Nashörner mit einem Insektenstift eincremte. Warum genau es zur Attacke durch die Rhinozeros-Kuh "Yeti" kam, was sie aufscheuchte oder wütend machte, ist noch völlig unklar. Wie es derzeit aussieht, wurde Juliane mit dem Horn über die Poller katapultiert.

Der völlig geschockte Gatte hatte noch versucht, das Tier zu vertreiben und in die Außenanlage zu locken, wurde aber dabei ist auch er verletzt. "Er hat alles dafür getan, seine Frau zu retten", sagt die Direktorin Sabine Grebner. Christopher wurde am Oberschenkel im Spital operiert. "Er ist erwacht und kann sich an den Vorfall erinnern. Er weiß auch, dass seine Frau verstorben ist.".

Nashornhaus bleibt vorerst zu

Intensive Betreuung brauchen nicht nur der Witwer, sondern auch all seine Kollegen im Tiergarten, mit denen er und seine Frau allesamt befreundet waren. Einer trauert ganz besonders mit dem Hinterbliebenen - sein Zwillingsbruder, der ebenfalls im Zoo Hellbrunn arbeitet und dort ebenfalls seine Frau kennenlernte und heiratete.

Am Mittwoch und am Donnerstag ist der Zoo bei Salzburg weiterhin geschlossen. Und das Nashornhaus bleibt bis auf weiteres überhaupt zu.

"Wir sind in Schockstarre"

Oe24-Reporter Mike Vogl sprach in Salzburg mit der Zoo-Direktorin Sabine Grebner.

oe24: Wie geht es ihrem Team?

Sabine Grebner: Wir haben uns heute gemeinsam zum Frühstück getroffen. Dankenswerterweise noch mit dem Kriseninterventionsteam. Alle sind betroffen. Wir sind in Schockstarre. Manche reden wahnsinnig gerne und viel, andere sind ganz still. Jeder verarbeitet dieses Drama auf unterschiedliche Art und Weise.

oe24: Merkt man auch bei den Nashörnern eine Veränderung?

Grebner: Ja, sie waren gestern sehr nervös, haben sich anders verhalten als sonst. Aber das ist klar: Es waren sehr viele fremde Leute hier – die Rettung, ein Hubschrauber. Es war alles außerhalb ihrer Routine. Das sind extrem sensible Tiere.

"Für Yeti gibt es keine Konsequenzen"

oe24: Was passiert mit Nashorn Yeti?

Grebner: Für Yeti gibt es keine Konsequenzen. Das ist ein von Aussterben bedrohtes Nashorn. Vorläufig bleibt Yeti bei uns. Wie wir dann weitertun, entscheidet das Team. Aber das braucht Zeit.

oe24: Was weiß man von diesem Unfall?

Grebner: Die Tierpflegerin ist eine sehr erfahrene Pflegerin gewesen, die keine Risiken eingeht – sie war eine unserer besten. Sie hat das Nashorn mit der Creme eingerieben und ist dann verunfallt. Ganz genau wissen wir nicht, was vor Ort passiert ist. Ihr Mann ist ihr zur Hilfe geeilt.

oe24: Womit wurde das Nashorn eingerieben?

Grebner: Nashörner sind, obwohl sie Dickhäuter sind, extrem empfindlich was Mückenstiche betrifft. Daher werden sie bei uns seit Jahren regelmäßig zwischen März und Oktober gepflegt und eingerieben. Sie bekommen eine Art Insektenstift, der aussieht wie ein überdimensionaler Lippenstift, eingerieben. Das ist eine Routinearbeit, die Tiere sind daran gewöhnt..

oe24: Wie kann man sich das konkret vorstellen – steht die Pflegerin direkt im Gehege bei diesen bis zu 2,5 Tonnenschweren Tieren?

Grebner: Es gibt immer eine Barriere zwischen Tier und Pfleger. In unserem Fall sind es große Beton-Poller.

"Sie ist nie ein Risiko eingegangen"

oe24: Wie erfahren war die Pflegerin mit solchen Tieren?

Grebner: Sie ist sehr lange bei uns zuständig für die Nashörner, sie ist eine erfahrene Tierpflegerin und vor allem ist sie eine sehr bedachte Pflegerin gewesen. Sie ist nie ein Risiko eingegangen.

oe24: Die Frau wurde innerhalb der Schutzzone gefunden, wo sie dann ihren Verletzungen erlag, wie gibt es das?

Grebner: Das weiß ich nicht. Wir haben keine Video-Aufzeichnung. Aber sie hat sich sicher an alle Vorgaben gehalten und es ist irgendwie passiert.