Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Laptop und Handy
© Getty

Hohe Rendite

Salzburger Pensionist verlor durch Online-Betrug 25.000 Euro

29.10.25, 09:20 | Aktualisiert: 29.10.25, 11:19
Teilen

Mann fiel auf professionell und seriös wirkende Internetseite herein

Szbg. Die Aussicht auf hohe Renditen auf einer professionell und seriös wirkenden Internetseite hat einen Pensionisten aus dem Salzburger Tennengau dazu verleitet, in ein angeblich gewinnbringendes Investment zu investieren. Der 74-Jährige überwies insgesamt 25.000 Euro auf ausländische Konten.

Als er später weitere 16.000 Euro überweisen sollte, um sich seine angeblichen Gewinne auszahlen zu lassen, wurde er misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden