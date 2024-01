Windhager-Pleite: 440 Mitarbeiter sind jetzt arbeitslos

440 Mitarbeiter werden gekündigt, die Liegenschaften der Firma sollen verkauft werden.

Seekirchen/Pinsdorf. Der Heizungshersteller Windhager mit Sitz in Seekirchen (Flachgau) ist insolvent. Bekannt gegeben wurde die Firmenpleite vergangene Woche. Doch mit Bekanntwerden der hohen Verschuldung kamen viele Fragen auf. Die Passiva dürften bei mehr als 86 Millionen Euro liegen, wie es heißt. Doch: Windhager verzeichnete 2023 en Rekordjahr, auch der Betriebsrat wurde von der Insolvenz überrascht und vorab nicht in Kenntnis gesetzt. Wie am Mittwoch nun vom KSV1860 bekannt gegeben wurde, wird eine Sanierung des Unternehmens nicht angestrebt, die beiden Firmenstandorte in Seekirchen und Pinsdorf werden geschlossen, Betroffen sind insgesamt 440 Mitarbeiter, sie hofften bis zuletzt, ihren Job behalten zu können.