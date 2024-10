"Schule ist längst außer Kontrolle"

„Belastungsgrenze in Wiens Schulen erreicht“, sagt der Wiener Lehrergewerkschafter Krebs auf oe24.TV. Er fordert "notfalls Strafen für Eltern".

„Überlastung, Personalmangel, Bürokratie und steigende Anforderungen“, beklagt Thomas Krebs im oe24.TV-Interview.

Große Lehrer-Demo: "Wir schaffen das nicht mehr"

Krebs ist von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), die vor kurzem eine große Demonstration wegen Überlastung vor der Wiener Bildungsdirektion abgehalten hat. Wir schaffen das nicht mehr, sagte Krebs. „Wir haben mit Gewalt zu tun, mit Eltern, die nicht mitwirken, und mit großen Deutsch-Problemen.“

In Wien aufgewachsene Kinder "ohne Deutsch"

An der Pflichtschule in Wien kann die Hälfte der Kinder dem Unterricht nicht mehr folgen, sagte Krebs. „Die Schüler sind dazu sprachlich nicht in der Lage.“ Ein Großteil der neu eingeschriebenen Kinder könne kein Wort Deutsch, wenn es um den Familiennachzug gehe.

„Wir gehen von einem Notbetrieb zum nächsten, heißt es an vielen Schulen. Sowohl personell wie auch sprachlicher Natur“, berichtet Krebs. Er will auch die Eltern der Kinder in die Pflicht nehmen.

Notfalls Strafen für Eltern

„Notfalls auch durch Maßnahmen und Sanktionen gehören die Eltern in die Pflicht genommen“, sagt Krebs. Die Arbeit der Lehrer sei es zu unterrichten, Strafen müsse eine Behörde verteilen. Besonders wenn „in Wien aufgewachsene Kinder ohne Deutschkenntnisse in die Schule kommen, brauche es Konsequenzen für die Eltern.“

Krebs will nicht auf eine einzige ethnische Gruppe eingehen, er hält aber fest: „Bildung ist auch eine Bringschuld, man muss auch etwas dafür tun.“ Es gebe immer noch viele offene Stellen, wo Lehrer fehlen.