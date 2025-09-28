Sofa-Transport in Bim geht gewaltig schief: Jugendliche rausgeschmissen

Bei den Wiener Linien sorgen immer wieder ungewöhnliche Aktionen für Wirbel - diesmal ist es ein Sofatransport mehrerer Jugendlicher, die wohl mitten im Umzug stecken dürften. Die heikle Frage: Darf man Sofas einfach so in der Bim mitnehmen?

Nicht jeder will oder kann sich einen Umzugstransporter leisten, gerade in jungen Jahren. Auf Instagram ging ein Video viral, bei dem der Comedy-Account "thuglifeaustria" postete, wie Jugendliche ein Sofa in einer Bim trugen und vom Bim-Fahrer beim Einsteigen aufgehalten werden.

Der Umzugsplan scheiterte jedoch schnell: Denn während zwei von ihnen mit dem einen Sofateil mit dem Fahrer sprachen, befanden sich bereits zwei weitere Jugendliche mit dem zweiten Teil in der Straßenbahn. Doch als der Mitarbeiter sie darauf aufmerksam machte, dass sie das Möbelstück nicht einfach so mitnehmen können, waren diese doch zum Aussteigen gezwungen.

In der Videobeschreibung schrieb der Account: "Darf man Möbel mit da Bim transportieren?" Der offizielle Account der Wiener Linien antwortete auf den Beitrag: "Eigentlich nicht". In den Kommentaren entstand sogar eine Diskussion, ob dies erlaubt sein sollte oder nicht.

Wiener Linien mit klarem Statement

Eine weitere aufklärende Reaktion der Wiener Linien per Instagram: „Das muss vor Ort das Fahrpersonal entscheiden, ob sie euch mit solchem „Gepäck“ mitnehmen, es dürfen keine anderen Fahrgäste gefährdet oder eingeschränkt werden. Bitte schaut auf ein faires Miteinander!“