10,5 Millionen Euro für neue Recyclinganlage

Die digital gesteuerte Anlage in St. Michael ist in ihrer Form einzigartig.

St. Michael. Rund 451 Kilogramm Abfall jährlich fallen in der Steiermark pro Bewohner an, zu einem großen Teil Rest- und Sperrmüll. Mayer Recycling hat hier bereits in der Vergangenheit Pionierarbeit geleistet – unter anderem wurde eine Maschine zur Sortierung von Nichteisenmetallen entwickelt, mit der hochwertige Sekundärmetalle produziert werden können. Nun wurde die modernste Innovation der Firma präsentiert: 10,5 Mio. Euro wurden in eine neue Anlage für Hausmüll und Gewerbeabfall investiert.

Freude. „Es handelt sich um die modernste digital gesteuerte Recyclinganlage in diesem Bereich“, so Andreas Säumel, GF von Mayer Recycling.