10 Jahre Street Food Festival – Schladming wird zum Kulinarik-Hotspot

Schladming. Zum 10-jährigen Jubiläum macht das European Street Food Festival am 29. und 30. März Station in Schladming. Mit dutzenden Trucks und Ständen bringt das Festival kulinarische Highlights aus aller Welt in die Region – von mexikanischen Tacos über indisches Curry bis hin zu veganen und heimischen Spezialitäten. Besucher können sich durch internationale Köstlichkeiten kosten, die frisch vor Ort zubereitet werden. Das Event ist kostenlos zugänglich und bietet ein Geschmackserlebnis für Jung und Alt. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Ein Muss für alle, die gerne Neues probieren!