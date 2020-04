12-Jährige finden "scharfe" Handgranate bei Spielplatz

Die Kinder wussten zuerst nicht, um was es sich dabei genau handelte und gruben die Handgranate aus.

Gegen 12:00 Uhr entdeckten zwei Zwölfjährige in der Nähe eines Spielplatzes unter einer Hecke eine halb aus der Erde ragende Handgranate, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Kinder wussten zuerst nicht, um was es sich dabei genau handelte und gruben die Handgranate aus. Einer der Väter der Buben verständigte daraufhin die Polizei.

Von der Polizei wurde der Bereich um die Handgranate großräumig abgesperrt, was auch den angrenzenden Murradweg betraf.

Ein Beamter des Entminungsdienstes stellte fest, dass die Handgranate zwar noch „scharf“ war, jedoch der Schläger und der Splint fehlten.

Die Handgranate wurde vom Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres fachgerecht entsorgt. Die Absperrung wurde um 13:00 Uhr aufgehoben.