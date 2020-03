19-Jährige demoliert ein Dutzend Autos

Eine Grazerin geriet in Rage und randalierte auf der Straße.

Graz, Bezirk Gries. In der Nacht auf Donnerstag, 5. März 2020, beschädigte eine Frau mehrere Fahrzeuge. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Gegen 03.20 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Polizei, da eine Frau zuvor in einer Wohnung durchgedreht, im Anschluss auf der Straße randaliert und Fahrzeuge beschädigt hätte. Die Frau - es handelte sich um eine 19-jährige Grazerin - wurde daraufhin im Bereich der Ungergasse angetroffen. Sie gab an, aus Wut auf die dort abgestellten Pkws eingetreten zu haben. Insgesamt wiesen zwölf Fahrzeuge Beschädigungen auf, die von der Grazerin verursacht worden sein könnten. Weitere Geschädigte, die ihre Fahrzeuge in der Nacht auf Donnerstag, 5. März 2020, in der Ungergasse abgestellt hatten, werden nun ersucht, sich in der Polizeiinspektion Karlauerstraße zu melden.