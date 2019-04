24-jähriger Betrunkener verursachte schweren Autounfall

Ein stark alkoholisierter 24-Jähriger hat Sonntagfrüh nach einem Discobesuch einen schweren Autounfall in der Oststeiermark verursacht. Er und die drei Insassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Lenker aus dem Bezirk Weiz geriet mit seinem Auto bei Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Der Unfall passierte gegen 4.15 Uhr auf der Gleichenberger Straße (B66) bei Ilz. Der 24-Jährige war mit drei Personen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren am Heimweg in Richtung Walkersdorf unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto dürfte zuerst gegen einen Durchlass gefahren und laut Polizei anschließend hochgeschleudert und auch noch gegen einen Baum geprallt sein.

Die beiden auf der Rückbank sitzenden Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden ins LKH Graz eingeliefert. Der Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins LKH Feldbach gebracht.