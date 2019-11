25-Jährige im Stiegenhaus sexuell belästigt

Erst als die 25-Jährige den Mann schließlich anschrie und ihn mehrmals wegstieß, ließ er von ihr ab und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Graz. Eine 25-Jährige zeigte an, bereits in der Nacht auf Samstag, 23. November 2019, von einem bislang Unbekannten belästigt und unsittlich berührt worden zu sein. Die Polizei sucht nach Hinweisen, wie sie in einer Aussendung schreiben.

Samstagnachmittag zeigte die 25-jährige Grazerin bei der Polizei an, dass sie gegen 03.00 Uhr in das Wohnhaus in der Neutorgasse kam. Als sie im Stiegenhaus auf den Lift wartete, griff ihr plötzlich ein unbekannter Mann von hinten zwischen die Beine. Daraufhin stieß die 25-Jährige den Mann weg und versuchte die Treppen hoch zu gehen. Der Unbekannte hielt sie daraufhin am Handgelenk fest und griff ihr zeitgleich mit der anderen Hand auf das Gesäß. Erst als die 25-Jährige den Mann schließlich anschrie und ihn mehrmals wegstieß, ließ er von ihr ab.

Personsbeschreibung: Mann, ca. 28 bis 38 Jahre, etwa 170 bis 175 cm groß, weiße blasse Haut, dünne Statur, eckige Kopfform, schmales Gesicht, dunkelblondes oder hellbraunes glattes kurzes Haar, bekleidet mit einem olivgrünen Parka (reichte bis zu den Oberschenkeln), vermutlich mit einem weißen T-Shirt darunter und einer dunklen Jean.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse unter 059133/6593 erbeten.