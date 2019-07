28-Jähriger erlitt bei ÖBB-Oberleitung Stromschlag: schwer verletzt

Neumarkt. Ein 28-Jähriger ist Donnerstagfrüh in der Obersteiermark auf das Schaltgerüst einer Gleis-Oberleitung geklettert und erlitt dabei einen Stromschlag. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Der Murauer war gegen 5.20 Uhr im Bahnhofsbereich von Neumarkt in der Steiermark aus nicht bekannten Gründen auf das Gerüst geklettert, das ein 15.000-Volt-Kabel der Oberleitung führt. In etwa fünf Metern Höhe dürfte er in den Stromkreis geraten sein. Er blieb kopfüber mit dem linken Fuß hängen. Anrainer, die den Knall hörten, entdeckten den 28-Jährigen. Er wurde von der Feuerwehr vom Gerüst gerettet. Die ÖBB-Südbahnstrecke war wegen der Stromabschaltung in diesem Bereich etwa eine Stunde lang für den gesamten Zugverkehr gesperrt.