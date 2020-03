30-jähriger Traktorlenker von Zug erfasst und verletzt

Ein 30-jähriger Traktorfahrer ist Montagfrüh in der Oststeiermark von einem Personenzug erfasst und verletzt worden.

Hofstätten an der Raab. Die Arbeitsmaschine wurde rund 100 Meter weit vom Zug zur Seite geschleudert. Ursache dürfte die morgendlich tief stehende Sonne gewesen sein, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr kurz nach 7.00 Uhr mit dem Traktor auf einer Gemeindestraße in Pirching in Hofstätten an der Raab. Er wollte eine Eisenbahnkreuzung überqueren und übersah dabei das Rotlicht der Ampel. Der Personenzug erfasste die Zugmaschine, wodurch der Lenker Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung in das LKH Weiz gebracht. Im Zug wurde niemand verletzt, aber es entstand schwerer Schaden an der Lok sowie auch an der Gleisanlage. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.