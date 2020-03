Samstagabend ereignete sich in einer Grazer Parkanlage ein Raubüberfall. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Graz, Bezirk Innere Stadt. Der 32-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung hielt sich eigenen Angaben zufolge am Samstag im Grazer Stadtpark auf, wo er einige alkoholische Getränke konsumierte. Gegen 19.00 Uhr machte er sich dann gemeinsam mit einem Bekannten auf den Heimweg. Auf seinem Weg durch den Park sei der 32-Jährige plötzlich von hinten angerempelt worden und es wurde ihm der auf den Schultern befindliche Rucksack von vermutlich zwei derzeit noch unbekannten Tätern entrissen. Durch dieses „Herunterreißen“ des Rucksackes kam der 32-Jährige zu Sturz, wobei er mit dem Kopf am Boden aufschlug. Dabei dürfte er kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Als der 32-Jährige wieder zu sich kam, waren die Täter sowie sein Rucksack weg.

Erst am Montagmorgen begab sich das Opfer zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der 32-Jährige begab sich im Anschluss an die Anzeigenerstattung ins Krankenhaus. Das Kriminalreferat Graz hat die Ermittlungen aufgenommen.