Der Bosnier musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 36-Jähriger ist Samstagfrüh in der Grazer Innenstadt am Heimweg in Begleitung seiner Ex-Freundin von einem anderen Mann, mit dem er in Streit geraten war, niedergeschlagen worden.

Der in Graz lebende Bosnier wurde zuerst getreten und dann derart heftig im Gesicht getroffen, dass er zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Der Notarzt brachte ihn nach der Erstversorgung ins LKH Graz, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.