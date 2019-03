Nach einem Fußball-Bundesligaspiel Anfang März in Graz sind zwei Fußballfans niedergeschlagen und durch Schläge und Tritte eines weiteren Fans verletzt worden. Im Verdacht steht ein 40-jähriger Grazer. Er wurde am Montag festgenommen, zeigte sich jedoch nicht geständig, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Zu dem Vorfall war es am 3. März nach dem Match im Bereich des Stadionplatzes gekommen. Der 40-Jährige wird verdächtigt, einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg und seine 38-jährige Lebensgefährtin niedergeschlagen, sie mit mehreren Faustschlägen und Kniestößen traktiert und mehrere wuchtige Fußtritte gegen Körper und Köpfe versetzt zu haben. Der Mann und seine Begleiterin mussten ins Spital gebracht werden. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.