42-Jährige von LKW erfasst: Tot

Dienstagfrüh wurde eine 42-jährige Fußgängerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Graz, Bezirk Straßgang. Gegen 06:35 Uhr war die 42-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung in der Anton-Paar-Straße am Gehsteig in östliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 27-jähriger Grazer mit einem Lkw ebenfalls in der Anton-Paar-Straße in östliche Fahrtrichtung unterwegs. Er wollte in der Folge nach links in den dortigen Parkplatz einbiegen. Dabei dürfte er die 42-Jährige, die in diesem Augenblick die dortige Parkplatzeinfahrt überquerte, übersehen haben. Sie wurde vom Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. In der Folge erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Der 27-Jährige erlitt einen Schock.