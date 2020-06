50 Meter in Schlucht gestürzt: Pkw-Lenker in Lebensgefahr

Ehepaar kam mit Wagen von Straße ab und schlitterte mehr als 200 Meter über Wiese und durch Wald in Bachbett

Ein 69-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag nördlich von Graz bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war zusammen mit seiner 65-jährigen Ehefrau in Richtung Stübing unterwegs, als er von der Straße abkam, rund 180 eine abfallende Wiese hinunterfuhr und dann noch 30 Meter in einem steilen Waldstück mit dem Wagen abstürzte. Der Lenker wurde per Hubschrauber gerettet, so die Polizei.

Das Ehepaar war gegen 11.00 Uhr auf der Hörgasstraße in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) gefahren. Plötzlich kam der 69-Jährige links von der Fahrbahn ab und schlitterte bergab. Das Fahrzeug blieb nach mehr als 200 Metern in einem Bachbett stehen. Eine Augenzeugin rief sofort die Rettung. So konnte der Mann mittels Seilbergung vom Hubschrauber Christophorus 12 aus gerettet werden. Er wurde in das LKH Graz geflogen.

Die schwer verletzt Frau wurde mit einer Bergetrage aus dem Wald zum Rettungswagen gebracht und ins UKH Graz gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde von Feuerwehrkräften und mit Unterstützung eines Traktors aus dem Bachbett gezogen.