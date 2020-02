59-Jährige ausgeraubt: Trug Verletzungen davon

Ein bislang unbekannter Täter raubte Donnerstagabend einer 59-Jährigen aus Leibnitz die Handtasche.

Leibnitz. Das Opfer wurde leicht verletzt, es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.



Gegen 18.15 Uhr ging die 59-Jährige vom Hauptplatz in Leibnitz kommend durch die Klostergasse in Richtung eines Kinos. Noch in der Klostergasse bekam die 59-Jährige einen kräftigen Stoß, wodurch sie nach vorne auf den Asphalt stürzte. Anschließend entriss ihr ein Unbekannter die Handtasche, flüchtete in Richtung des Kinos und weiter in Richtung Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse.



Personsbeschreibung: etwa 20 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, schmale Statur, trug eine schwarze Kapuzenjacke mit einem weißen Logo am Rücken;



Die Polizeiinspektion Leibnitz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/6160