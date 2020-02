79-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Eine 79-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen erlitt Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen.

Michaelerberg-Pruggern, Bezirk Liezen. Gegen 10.20 Uhr fuhr die 79-Jährige von einem Anwesen talwärts in Richtung der Ennstal Straße B320. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stürzte rund 200 Meter über steiles Gelände ab. Da der Sohn der 79-Jährigen seine Mutter nicht erreichen konnte, machte er sich am Nachmittag auf die Suche nach ihr. Er fand gegen 16.30 Uhr den verunfallten Pkw, die tödlich Verletzte befand sich noch im Fahrzeug. Einsatzkräfte bargen den Leichnam der 79-Jährigen, anschließend wurde der Pkw mittels der Seilwinde eines Traktors geborgen.