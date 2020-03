82-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Mittwochmorgen erfasste ein Pkw-Lenker beim Ausparken eine Fußgängerin. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das LKH Feldbach gebracht.

Feldbach, Bezirk Südoststeiermark. Gegen 08.30 Uhr war der 37-jährige Lenker eines Pkw dabei, sein Fahrzeug im Bereich der Schillerstraße auszuparken. Dazu startete der türkische Staatsbürger seinen Pkw und beabsichtige nach dem Ausparken in Richtung Mühldorf zu fahren. Als er seinen Pkw schließlich rückwärts ausparkte, erfasste er eine 82-jährige Fußgängerin. Die Feldbacherin kam durch die Kollision zu Sturz und kam mit dem rechten Fuß sowie dem Oberkörper unter dem Fahrzeug zu liegen.

Mehrere Passanten, die den Vorfall wahrgenommen hatten, hoben gemeinsam mit dem 37-jährigen Fahrzeuglenker den Pkw hoch und befreiten die 82-Jährige. Sie wurde in weiterer Folge von der Rettung erstversorgt und im Anschluss in das LKH Feldbach gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.