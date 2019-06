86-jährige Steirerin starb zwei Tage nach Vekehrsunfall

Eine 86-jährige Steirerin ist in der Nacht auf Sonntag, zwei Tage nach einem Verkehrsunfall in Murau, im Krankenhaus Judenburg gestorben. Wie die Polizei mitteile, hatte die 86-Jährige am Freitag mit ihrem Auto auf einer Kreuzung links abbiegen wollen und dürfte dabei ein anderes Auto, gelenkt von einer 31-jährigen Frau, übersehen haben. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.