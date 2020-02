93-Jährige von Auto erfasst und verletzt

Donnerstagmittag wurde eine 93-Jährige von einem Pkw erfasst und verletzt.

Weixelbaum, Bezirk Südoststeiermark. Kurz vor 14:00 Uhr lenkte ein 68-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk SO seinen Pkw von der der B69 kommend in Richtung Radochen. Zur selben Zeit wollte die 93-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk SO, auf Höhe der ehemaligen Volksschule Weixelbaum die Landesstraße 264 überqueren. Dabei wurde sie vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich kein Schutzweg, die 93-Jährige wurde in das LKH Bad Radkersburg eingeliefert.