Dobl, Bezirk Graz-Umgebung. Ein 33-jähriger Mann war mit Fassadenarbeiten beschäftigt. Gegen 16:50 Uhr stürzte er von einem Dachvorsprung rund fünf Meter tief ab und schlug auf dem Schotterboden auf. Er wurde in das LKH Graz geflogen. Der 33-jährige ungarische Staatsbürger wohnt im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich.