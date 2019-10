Arbeitsunfall bei Wartungsarbeiten

Grafendorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der 50-Jährige war gegen 09.00 Uhr in einer Mühle an einer eingeschalteten Zerkleinerungsmaschine mit Wartungsarbeiten beschäftigt. Dabei geriet er mit der rechten Hand zwischen Antriebswalze und Keilriemen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Hartberg eingeliefert. Ein Fremdverschulden liegt nicht vor.