Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten

Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen. Gegen 14:20 Uhr geriet der 28-Jährige mit seinem 27-jährigen Bekannten, beide aus dem Bezirk Liezen, in der Wohnung des 27-Jährigen in Streit. In der Folge ging der 28-Jährige mit einem mitgeführten sogenannten „Stanleymesser“ auf seinen Bekannten los. Dieser konnte die Angriffe teilweise abwehren und den 28-Jährigen mithilfe eines Baseball-Schlägers vertreiben. Danach flüchtete der 28-Jährige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige erlitt zahlreiche Schnittverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Bad Aussee eingeliefert und ambulant behandelt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ. Der 28-Jährige wurde Donnerstagnachmittag, 10. Oktober 2019, an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen.

Bei der Einvernahme war der Tatverdächtige geständig. Er wird in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.