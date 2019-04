Baby in Unfall-Auto nicht angegurtet – schwer verletzt

Steiermark. Am Donnerstagnachmittag kollidierte eine 55-jährige Pkw-Lenkerin beim Abbiegevorgang mit einer Straßenbahn. Dabei wurde ein rund eineinhalb Monate alter Säugling schwer verletzt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr die 55-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz auf der Hilmteichstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Links hinter ihr auf dem Gleiskörper fuhr eine Straßenbahn (Linie 1) in dieselbe Fahrtrichtung. Als die 55-Jährige schließlich noch vor der Straßenbahn nach links in die Königsmühlstraße einbog, dürfte sie sich hinsichtlich der Distanz zur nachfolgenden Straßenbahn verschätzt haben, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei stieß der 36-jährige Straßenbahn-Fahrer, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, mit der Stirnseite gegen die linke hintere Seite des Pkw.

Baby nicht angegurtet

Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Pkw rund 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und kam auf dem stadteinwärts führenden Fahrstreifen zum Stillstand. Dabei wurde die 55-jährige Lenkerin leicht verletzt und in der Folge ambulant im LKH Graz behandelt. Ein auf der Rücksitzbank im Pkw befindlicher Säugling (1 ½ Monate) erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert. Die 31-jährige Kindesmutter hatte das Baby, trotz einem im Fahrzeug vorhandenen Kindersicherheitssitz, auf der kurzen Wegstrecke im Stadtgebiet im Arm gehalten.

Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Schadenshöhe.