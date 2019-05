Baugerüst am LKH Graz stürzte ein und riss Arbeiter mit

Ein Arbeiter ist am Freitag am Gelände des LKH Graz von einem einstürzenden Gerüst verschüttet worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Der Unfall dürfte kurz vor 14.00 Uhr in einem Schacht des neuen Chirurgiegebäudes passiert sein. Der Arbeiter soll vom Gerüst mit in die Tiefe gerissen worden sein.

Am Nachmittag war die Bergung im Gange. Über den Gesundheitszustand des Arbeiters war vorerst nichts bekannt.