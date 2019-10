Beim Baumschneiden schwer verletzt

Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung. Kurz nach 13.30 Uhr war der 54-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung als Angestellter einer Gartenbau-Firma mit dem Baumschneiden bei einem Wohnhaus beschäftigt. Dabei verwendete er keinerlei Sicherungen. In der Folge trat der Mann auf einen morschen Birkenast. Dieser brach ab und der 54-Jährige stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und schlug am Wiesenboden auf. Er erlitt schwere Verletzungen am Becken sowie der Schulter und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz Kumberg vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins UKH Steiermark, Standort Graz, geflogen.