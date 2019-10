Betonblock verletzt Arbeiter schwer

Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr auf der Baustelle der Verbindungsspange Habersdorf. Bauarbeiter befestigten die Gurte mit dem Betonblock an einem Haken am Ausleger des Baggers. Der 55-jährige Deutsche wurde in das LKH Hartberg eingeliefert, wo jeweils einen Bruch des Außen- und Innenknöchels festgestellt wurde. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt und stellte fest, dass die Gurte nicht für die durchgeführte Tätigkeit geeignet waren. Der Arbeiter trug Sicherheitsschuhe.