Betrunkene 45-Jährige sticht auf Lebensgefährten ein

Eine 45-jährige Frau hat in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) ihren Lebensgefährten mit einem Messer verletzt. Im Zuge eines Streits am Donnerstagabend griff die schwer Alkoholisierte den 56-Jährigen tätlich an, teilte die Polizei Steiermark in der Nacht auf Freitag mit.

Der Mann erlitt eine Schnittwunde am linken Arm. Er konnte anschließend aus der Wohnung fliehen. Eine Nachbarin verständigte die Einsatzkräfte, die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Das Opfer wurde im LKH Feldbach ambulant behandelt.