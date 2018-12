Bim-Crash in Graz fordert vier Verletzte

Zwei Straßenbahnen sind am vierten Adventsonntag in Graz nahe dem Hauptbahnhof aufeinander aufgefahren. Der Lenker der nachfahrenden Tram dürfte den wegen eines Haltesignals wartenden Vordermann bei der Haltestelle Waagner-Biro-Straße übersehen haben. Vier Fahrgäste - darunter zwei Kinder - wurden verletzt und zum Teil in Krankenhäuser gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.



Ein Mann, der mit der Linie 7 in Richtung Wetzelsdorf unterwegs war, kam verletzt ins UKH Graz. Eine Frau und zwei Kinder der Linie 20 wurden ins LKH Graz gebracht. Die hintere der beiden Bim-Garnituren konnte wegen der Schäden nach der Kollision nicht mehr weiterfahren.